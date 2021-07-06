В Липецкой области кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди» стала Юлия Соловьева

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4 июля в Москве прошел федеральный съезд партии «Новые люди». На нем был одобрен список кандидатов для участия в выборах в ГД РФ восьмого созыва. В федеральной части списка - основатель партии Алексей Нечаев и «народный мэр» Сардана Авксентьева.

- В прошлом году нам удалось сформировать свои фракции в парламентах четырех областей: в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской. В этом году мы идем в Госдуму. За почти полтора года работы партия открыла 72 региональных отделения, запустила более 600 избирательных штабов, - напомнил в начале съезда Алексей Нечаев о пути, который партия «Новые люди» прошла всего за год.

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Всего «Новые люди» выдвинули 239 кандидатов по 37 территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, кандидаты от партии «Новые люди» будут участвовать в ряде региональных избирательных кампаний.

- Это люди неравнодушные — профессионалы своего дела. Они много сделали для районов, городов, областей, в которых они живут. В прошлом году мы сказали: изберутся кандидаты в заксобрания или нет, они будут продолжать помогать людям. И мы видим, что кандидаты, не выигравшее выборы, никуда не делись — они продолжают общественную работу, - подчеркнул Нечаев.

Глава Липецкого отделения партии «Новые люди» Юлия Соловьева возглавила список 24-й территориальной группы, объединившей Липецкую и Орловскую область. Также от Липецка в территориальную группу вошел Андрей Кочеров. Он же стал кандидатом по Левобережному одномандатному округу №115. По Липецкому одномандатному округу №114 кандидатом стал директор завода металлоконструкций "Форвард" Игорь Басинских.

Юлия Соловьева прокомментировала итоги съезда:

- Для всех, включая и меня, это первый опыт участия в федеральных выборах. Но все прошло в позитивном ключе, на самом высоком уровне. Было много новых лиц, здорово, что нас поддерживают такие достойные люди, например, Юлия Барановская, Елена Летучая.

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По словам Юлии, большое впечатление на делегатов произвело выступление Сарданы Авксентьевой. С 2018 до 2021 год Авксентьева являлась мэром Якутска. Своим нестандартным для России отношением к работе мэра она завоевала доверие не только местных жителей, но и многих россиян. В начале этого года Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья, но едва поправившись, не смогла отсиживаться в стороне: в апреле она стала советником Алексея Нечаева по работе с регионами. Недавно она побывала и в Липецке, где со сторонниками партии «Новые люди», местными предпринимателями и общественниками обсудила проблемы ЖКХ Ее эмоциональная речь на съезде уже разошлась на цитаты:

- Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей и дворцов. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу.

Выборы в Госдуму состоятся 17–19 сентября 2021 года. Сроком на пять лет будут избраны 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам, столько же — по партспискам.