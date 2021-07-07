«Милосердие» передает медикам оборудование для лечения больных с COVID-19

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, безвозмездно передал первую партию небулайзеров - оборудования для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Оно поступит в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу, Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи, городскую больницу №4 «Липецк-Мед» и в Елецкую городскую больницу №1 им. Н.М. Семашко». Всего для клиник региона фонд закупил 200 таких востребованных приборов.

Кроме этого медикам Липецкой областной клинической инфекционной больницы фонд передал 60 рото-носовых масок для аппаратов ИВЛ. Этой же клинике, а также городской больнице скорой медицинской помощи и городской больнице №4 «Липецк-Мед» отгружено 144 тыс. таблеток средства для дезинфекции «Део-хлор».

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«С начала пандемии мы регулярно поставляем липецким больницам необходимое оборудование и средства защиты. Многие клиники региона уже безвозмездно получили от нас десятки востребованных медицинских приборов, сотни тысяч масок и костюмов, а также дорогостоящие лекарственные препараты. Мы обязательно продолжим эту поддержку в период третьей волны пандемии, чтобы наши жители при необходимости смогли рассчитывать на своевременную и качественную медицинскую помощь», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В апреле - июне фонд передал в липецкие клиники два аппарата искусственной вентиляции легких, ингалятор для дыхания Ингалит, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных, носилки скорой помощи и 1500 респираторов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».