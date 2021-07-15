В Липецкой области партия «Новые люди» уже собрала почти половину подписей

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В первые же дни активисты заручились поддержкой более чем 2 000 человек. Сбор подписей продолжится до 25 июля, после чего они будут переданы в избирательную комиссию.

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«Старт получился очень бодрым. Мы намерены собрать подписей с запасом и сдать их как можно скорее. За эти дни мы поняли, что очень многие нас поддерживают. Стране нужны перемены. Новые люди – олицетворение позитивных изменений, которых ждут в Липецкой области», - говорит кандидат в депутаты, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Юлия Соловьева.

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«Поставить свою подпись в поддержку кандидата совсем не означает, что человек теперь обязан голосовать за партию на выборах в сентябре. Пока это просто подпись за то, чтобы новая партия смогла принять участие в выборах в областной совет. Важно, чтобы в выборах участвовали альтернативные политические объединения. В региональных парламентах должны наконец появиться новые лица, новые идеи», – объясняет кандидат в депутаты, предприниматель Игорь Басинских.

Подписи собирают также кандидаты, которые участвуют в выборах по одномандатным округам – в округах №3 (город Липецк) и №15 (Грязинский район и частично г. Грязи). Каждому из одномандатников предстоит собрать в своем округе порядка 1000 подписей.

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Избирательная кампания по выборам депутатов Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва стартовала 18 июня. Голосование пройдет 19 сентября этого года одновременно с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Выборы 42 депутатов регионального парламента будут проходить с использованием смешанной избирательной системы: 14 парламентариев изберут по партийным спискам, 28 – по одномандатным избирательным округам.