Со стальной выдержкой: как липчане отмечают День металлурга

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Столь значимый для липчан День металлурга и на этот раз пройдет без традиционного размаха. Новая волна коронавируса отменила большинство массовых мероприятий – торжества перейдут преимущественно в режим онлайн. Но кому как не металлургам - людям стальной закалки, знать, как важно сохранять присутствие духа в сложных ситуациях и продолжать движение вперед.

Липчане даже в условиях пандемии доказывают, что могут справляться с самыми серьезными вызовами, оставаясь флагманом отрасли. По итогам 2020 года объем производства стали на Липецкой производственной площадке Группы НЛМК составил 12,3 млн тонн – почти 80% всей стальной продукции Группы НЛМК.

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Но выдать на-гора как можно больше стали и чугуна – не самая главная задача компании. В числе важнейших составляющих в этой «стальной гонке» для предприятия и защита окружающей среды, и поддержка социально незащищенных слоев населения, благоустройство.

В рамках реализации Стратегии 2022 Новолипецкий металлургический комбинат планирует достичь величины снижении эмиссии веществ, соответствующей наилучшим доступным технологиям Евросоюза. А всего с 2000 года НЛМК проведено свыше 400 крупных природоохранных мероприятий. Сегодня уровень загрязненности атмосферного воздуха в Липецке соответствует показателям городов, где нет предприятий тяжелой промышленности.

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- На фоне роста производства стали на 40% с 2000-го года, валовые эмиссии снизились более чем на 25%. Уровень загрязнения воздуха в Липецке с 2000 года сократился практически в 10 раз, - отмечает начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

И ежегодное празднование Дня металлурга – это своего рода подведение итогов деятельности компании. Причем не только ее «промышленных показателей», а и волонтерской работы, социальных акций, благоустройства окружающих пространств – этот список добрых дел становится все обширней.

Они меняют мир вокруг нас

Волонтерское движение Группы НЛМК – это движение «заряженных» идеей людей, готовых менять мир вокруг, тратящих свое свободное время на помощь людям, которые в ней нуждаются.

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Началось все 3 года назад, когда 10 добровольцев взялись помочь на корпоративных спортивных мероприятиях. Сегодня волонтерское движение объединяет уже более 700 участников, а с учетом других площадок Группы НЛМК их более 1,5 тысяч человек. Причем корпоративное волонтерство объединяет людей взрослых, с семьями, которые ставят (и выполняют) конкретные задачи, следуют своим принципам. Среднестатистический портрет волонтера НЛМК – сотрудники в возрасте от 25 до 42 лет плюс еще их дети.

Чем же заняты сегодня волонтеры НЛМК, на чем акцентируется их деятельность?

- Для нас приоритетны 3 направления – пропаганда здорового образа жизни, помощь незащищенным социальным группам (в первую очередь ветеранам, детям без попечения родителей, с особенностями развития) и экология. Наше главное достижение – сплоченная команда, идеи, воплощение которых помогает сделать окружающий мир лучше, - поясняет администратор корпоративного волонтерства Липецкой площадки, волонтер НЛМК, заслуженный «Доброволец Липецкой области» Анастасия Потапова.

Сфера деятельности добровольных помощников и разнообразна, и широка. Волонтеры НЛМК приняли активное участие в озеленении Липецка – высадили деревья в парке Победы, Елецком микрорайоне, заложили хвойную лесополосу к Силикатным озерам (акция «Сады памяти»). Значимой и масштабной стала волонтерская помощь ветеранам и пожилым в пандемию, в период их самоизоляции (акция «Мы рядом») И это не только доставка продуктовых наборов от Фонда «Милосердие» – социального партнера НЛМК, но и психологическая поддержка одиноких по телефонам доверия. В числе значимых проектов волонтеров и «Экопатруль» (став первым в России, он прошел в полуфинал «Доброволец России» и в 2020г. признан лучшим молодым экоотрядом), детский волонтерский проект «Соловушка» - с организацией благотворительных концертов. В почетном списке добрых дел также реализация проекта «Оазис на пруду» - уборка территории возле парка Победы, акция «Добрая антресоль» по сбору вещей малоимущим.

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И число таких проектов только растет. А поучаствовать в них, поделиться новыми идеями, присоединиться к рядам волонтерам НЛМК очень просто – движение широко представлено на площадках соцсетей. Здесь стоит сразу оговориться – материального вознаграждения волонтеры не получают.

- Наш результат – в эмоциях, глазах людей, добрых словах тех, кому ты помог. Это для нас лучшая награда, - откровенничает Максим Панарин, начальник смены цеха водоснабжения, волонтер НЛМК.

Для Максима, как и его соратникам по волонтерскому движению Марины Фрыкиной, Ларисы Буравлевой, Анастасии Потаповой (как и сотням других добровольцев) волонтерство – это… Впрочем, они сами дают ответ:

- Для меня волонтерство – это как в мрачном мире лучик солнца. Мой принцип – «если я могу, то помогу»;

- Это добро и милосердие – к природе, к окружающим людям, самому себе…;

- Уже не представляю себя без волонтерстсва, это отдельная, особая страница в жизни.

Милосердие без границ

С момента своего основания в 1999 г., Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, только расширяет свою благотворительную деятельность. В первом полугодии он направил на реализацию 13 благотворительных программ более 325 млн рублей. Очень активная работа ведется по поддержке медучреждений региона в борьбе с COVID-19. В больницы и клиники поставлялись средства индивидуальной защиты и лекарства, дорогостоящее и уникальное оборудование – аппараты ИВЛ, ингаляторы.

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«Милосердие» оказывает весомую поддержку волонтерскому движению и общественным инициативам. Уже 5-й год Фонд осуществляет проект «Стальное дерево». В этом году программа поможет реализовать 29 проектов инициативных липчан, направленных на развитие массового спорта, благоустройство, поддержку маломобильных и пожилых граждан, а также реализовать экологические и краеведческие проекты. Каждый получит грант до 300 тыс. рублей. Общее финансирование программы составило около 8 млн рублей.

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- Для нас важно принимать участие там, где действительно нужна помощь. Сейчас, в первую очередь, это сфера здравоохранения, - делится директор благотворительного Фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – За эти годы многое изменилось, прежде всего, в сознании людей - они перешли с критической в проактивную позицию. А кто реально хочет что-то сделать, получает громадный ресурс в виде Фонда, НЛМК, как эксперта в реализации проекта и финансовые инструменты.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива НЛМК.