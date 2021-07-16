МТС запустила для иногородних туристов виртуальный гид по Липецкой области

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Гости региона будут получать приветственные SMS от МТС со ссылкой на специальный портал, где собрана информация о наиболее интересных местах, маршрутах и развлечениях, их описание, фотографии и координаты. Сервис поможет познакомиться со знаковыми местами региона.

Приветственное сообщение приходит туристам, прибывающим в Липецкую область на самолете, поезде или автотранспорте. Гости узнают, как найти Змея Горыныча, зачем альпинисты приезжают на Воргольские скалы, почему нужно обязательно побывать в Ельце и как воспользоваться цифровым экскурсоводом по Липецку.

Сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов МТС, а трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета – никаких дополнительных затрат не требуется. SMS-гид также доступен по прямой ссылке media.mts.ru/lipetsk, им могут воспользоваться абоненты всех операторов связи с любого мобильного устройства.

«С каждым годом повышается интерес туристов к Липецкой области. На прошлой неделе мы запустили цифровую аудиоэкскурсию «Городские легенды Липецка» по его историческому центру, а теперь – SMS-гид с информацией по всему региону. При его разработке мы опирались на большие данные МТС, открытые источники и рекомендации Центра развития культуры и туризма. Со своей стороны мы позаботились и о связи. Ведь быстрый интернет доступен по основным федеральным транспортным направлениям внутри региона, включая трассу М4-Дон и трассу РЖД «Москва–Липецк–Сочи». Уверен, что наши цифровые сервисы помогут туристам при изучении липецких красот», – пояснил директор МТС в Липецкой области Александр Самуйлов.