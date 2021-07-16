Студенты энергетических отрядов Липецкэнерго посетили инновационную подстанцию

.

Экскурсию для них провел заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник ЦУС Воронежэнерго Дмитрий Анищенко.

На примере работы современной подстанции будущие энергетики узнали о применяемых в современной энергетике высокотехнологичных решениях в области передачи электроэнергии.

ПС 110 кВ «Спутник», введенная в эксплуатацию в 2020 году, является одним из самых высокотехнологичных энергообъектов в России. Её мощность — 80 МВА. Подстанция, укомплектованная передовым отечественным оборудованием, полностью автоматизирована и не требует присутствия персонала. Система управления технологическими процессами обеспечивает контроль работы всего оборудования в режиме онлайн, в том числе визуализацию параметров, регистрацию и сигнализацию событий, анализ и оценку работы технологического оборудования и средств автоматизации.

Экскурсия на энергообъект для студентов-энергетиков стала частью системной работы Липецкэнерго с образовательными учебными заведениями, направленной на повышение престижа энергетических профессий среди молодых специалистов.

«Экскурсия оказалось очень интересной и познавательной. Мы увидели действующее оборудование подстанции, с которым нам предстоит иметь дело в будущем. Стали понятны многие технические нюансы, которые до этого были только теорией. А больше всего нас поразил трансформатор – мощный, питающий и задающий ритм жизни», - поделились впечатлениями студенты.

Завершился экскурсионный день липецких студентов на воронежской земле посещением необычного энергообъекта - видовой опоры линии электропередачи Воронежэнерго, стилизованной под маяк.

Напомним, что седьмой трудовой сезон студенческих энергетических отрядов электросетевого комплекса стартовал на объектах Липецкэнерго 1 июля 2021 года. В составе «12 кВт Молодости» и «Искра» 21 студент электротехнических специальностей Липецкого государственного технического университета, Липецкого металлургического колледжа, Липецкого политехнического техникума, Липецкого машиностроительного колледжа.

Реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго