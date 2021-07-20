На «отлично» оценивают медики сотрудничество с фондом «Милосердие»

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- Все своевременно, четко, доставка от фонда, как всегда, оперативная, - удовлетворенно констатирует инженер по медоборудованию липецкой горбольницы №4 «Липецк-Мед» Нина Загорская, принимая очередную партию медицинского оборудования.

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В этот раз больница получила 25 небулайзеров – приборов для ингаляционной терапии. Поставки от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, в «Липецк-Мед» сколь регулярны, столь и разнообразны, судя по увиденному здесь. Как пояснила заведующая складом больницы Надежда Ефремова, на днях они получили 5 тысяч респираторов, а до этого были и аппараты ИВЛ, и средства индивидуальной защиты, другое оборудование. Впрочем, на складе оно не задерживается – все сразу идет в дело.

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- Небулайзеры получили впервые, очень довольны. Они нужны для лечения как взрослых, так и маленьких пациентов, ведь на территории нашего медучреждении функционирует еще и роддом, - комментирует главврач больницы Юлия Агапова. – Эти приборы можно использовать для малышей с бронхоспазмом и для того, чтобы ингаляционно получали необходимые препараты пациенты с коронавирусной инфекцией. Сотрудничество с фондом «Милосердие» безоговорочно оцениваю на «отлично». Они просто молодцы – отзывчивы, внимательны, всегда интересуются нашими проблемами, активно помогают с самого начала пандемии. Мы получали и средства защиты, и ренгенаппарат высокого класса, и дорогостоящие лекарства. Особо подчеркну, что это не какие-то аналоги, а качественное оборудование и препараты – фонд работает напрямую с проверенными поставщиками.

… Следующий пункт нашего маршрута - филиал Грязинской ЦРБ в поселке Матырский, опять ставший из-за новой волны COVID-19 коронавирусным госпиталем. Было время обеденного перерыва, и нас встретил целый «отряд» медработниц – видно было, что партию оборудования от фонда здесь ждут с нетерпением.

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- Приборы очень востребованы, получаем их впервые. У нас сейчас из-за всплеска заболеваемости порядка 150 пациентов с ковидом, и небулайзеры, обеспечивающие больным аэрозольную терапию, нам просто необходимы. Болезнь коварная, вирус мутирует, благодаря небулайзеру больные могут вдыхать преобразованные в мельчайшие частицы лекарственные вещества, что повышает эффективность лечения, - комментирует врач-кардиолог, а ныне работающая в «красной зоне» в качестве врача-инфекциониста Наталья Чернова. – От фонда «Милосердие» мы получали и холодильники в палаты для пациентов, и средства защиты, и разнообразную медаппаратуру – все очень пригодилось, мы довольны.

На этой неделе небулайзеры попадут и в больницы Ельца, а до этого столь нужные аппараты получили областные детская, клиническая и инфекционная больницы. Всего же, за последнее время клиники региона получили 200 небулайзеров, и это вдобавок к другому медоборудованию. Только за последние три месяца в липецкие клиники переданы два аппарата искусственной вентиляции легких, ингалятор для дыхания Ингалит, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных, носилки скорой помощи, 60 рото-носовых масок для аппаратов ИВЛ, респираторы, перчатки и средства для дезинфекции.

Помимо этого, для нужд белгородской Старооскольской окружной больницы были поставлены 4 морозильных медицинских камеры и 8 термоконтейнеров, предназначенных для хранения лекарств.

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- Для нас важно оперативно помогать там, где действительно нужна помощь. Сейчас, в первую очередь, это сфера здравоохранения. От оборудования и лекарств до средств индивидуальной защиты. Мы учитываем пожелание учреждений, стараемся приобрести то, что действительно необходимо. При этом не поставили на паузу остальные проекты. Это и поддержка детского спорта, общественных инициатив и, конечно, благоустройство. Традиционно помогаем липецким школам в организации познавательных культурно-массовых мероприятий, обновлении материальной базы, - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.