В 2021 году Липецкэнерго отремонтирует 55 подстанций

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На выполнение ремонтных мероприятий, необходимых для поддержания требуемой эксплуатационной надежности трансформаторов, филиал направил 4,5 млн рублей.

Проведенные работы позволили обеспечить качественное энергоснабжение потребителей 11 населенных пунктов Липецкой области. Среди них такие значимые, как свинокомплекс Группы «Черкизово» в Данковском районе, занимающей второе место среди крупнейших производителей свинины в России, два фельдшерско-акушерских и один медицинский пункты, объекты Липецкой городской энергетической компании и объекты ОАО «РЖД».

Всего в текущем году энергетиками Липецкэнерго будет отремонтировано 55 подстанций напряжением 35-110 кВ. Запланированные ремонтные мероприятия осуществляются в соответствии с графиком подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Их своевременное выполнение будет способствовать стабильному функционированию электросетевого комплекса региона в период прохождения сезонного максимума нагрузок.