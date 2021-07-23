Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2021 10:25

«Милосердие» помогает повысить комфорт и оснащенность сельских детсадов

Благотворительный фонд «Милосердие» направил более 1,2 млн рублей на укрепление материальной базы детского сада «Радуга»
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил более 1,2 млн рублей на укрепление материальной базы детского сада общеразвивающего вида «Радуга» в селе Хлевное Липецкой области.

Безвозмездная помощь оказана по программе фонда «Детство» для повышения комфортного пребывания детей и их гармоничного развития. В детский сад поступило новое кухонное и холодильное оборудование, приборы для обеззараживания воздуха в помещении, пылесосы и садовые триммеры, посуда и мебель, спортивное оборудование и игрушки, развивающие игры и наборы для творчества.

«Мы понимаем, как важно, чтобы сельские дошколята не чувствовали себя обделенными по сравнению с городскими сверстниками. Поэтому помогаем сделать детсады в районах области более комфортными и оснащенными всем необходимым. Уверена, эти заметные и нужные преобразования оценят и дети, и их родители», - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

С начала текущего года по программе «Детство» фонд профинансировал ряд социальных проектов на сумму около 18 млн рублей. Средства пошли на помощь многодетным семьям, школам, детским домам, на лечение детей, поддержку детских творческих и спортивных коллективов, организацию развивающих мероприятий.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».

БИЗНЕС-ПРЕССФонд «Милосердие»