Праздник металлургов в Липецке: и вновь онлайн

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Такой виртуальный режим празднования не стал неожиданностью для липецких металлургов. Люди стальной закалки, уже второй год подряд, из-за коронавируса, отмечали свой профессиональный праздник в дистанционном формате. Конечно, были поздравления и награждения лучших в своей профессии, и праздничный онлайн-концерт, и подведение итогов спортивного марафона, приуроченного ко Дню металлурга.

Профессиональный праздник металлургов – это и своего рода смотр достижений, а гордиться липчанам есть чем. Речь не только о высоких результатах в производстве металла, выполнение обширной социальной программы, но и решение проблем экологии.

На пути к эко-производству

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Миллионы тонн липецкой стали используется для производства ветряков, электропоездов и электромобилей. В итоге предотвращается эмиссия более 30 млн тонн СО2, что больше годового выброса всех автомобилей в Москве.

Сегодня Липецк - самый чистый центр российской металлургии:

- на НЛМК повторно используют воду, не забирая ее из озер и рек. В год через замкнутый цикл проходит свыше 3 млрд кубометров воды – это примерно 5 Суэцких каналов;

- с каждым годом НЛМК возвращает все больше вторсырья в производство. 2 млн тонн материалов не идет на полигоны - это 400 товарных поездов, которые бы заняли весь путь от Амстердама до Парижа;

- 35% липецкой стали сделано из лома, что заметно снижает воздействие на окружающую среду. Стратегические проекты компании позволяют сократить 1,7 млн тонн СО2 в год.

Все это – результат не только миллиардных инвестиций, а напряженного труда тысяч сотрудников компании.

Уникальный сплав

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Свыше 800 работников Новолипецкого металлургического комбината в канун главного праздника металлургов получили награды – государственные, отраслевые, региональные и корпоративные.

- Металл - это уникальный продукт, который может соединяться со всеми другими. Точно так же и мы, доменщики, сталеплавильщики, прокатчики, энергетики, логисты и люди десятка других специальностей, соединяясь вместе, образуем уникальный коллектив – по прочности, силе и энергии, - отметила управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова.

27 сотрудников компании получили госнаграды, в числе которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, различные почетные звания. А 54 сотрудника НЛМК за многолетний добросовестный труд удостоены отраслевых наград, званий «Почетный металлург» и «Почетный машиностроитель».

За самоотверженный, героический труд и неравнодушие к просьбам области и города, металлургов поблагодарил и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подчеркнув:

- Комбинат – это неразрывная связь со всем, что есть в области. Культура производства, культура отношений, которая есть на комбинате, всегда является эталоном для подтягивания области в целом.

Благодарственными письмами главы региона отмечены 31 сотрудник НЛМК, 12 сотрудников компании поощрены администрацией Липецка.

Торжественное вручение наград провели в комбинатоуправлении, чествование лучших продолжилось в цехах предприятия. Корпоративными наградами в этом году за высокие профессиональные достижения отмечены 250 работников предприятия, 139 сотрудников удостоены почетного звания «Ветеран ПАО «НЛМК», почетные грамоты НЛМК вручат 227 работникам. Золотого и серебряного почетного знака удостоены 104 сотрудника компании.

Металлурги отметились и накануне Дня города, который традиционно проходит одновременно с праздником металлургов. Звания «Почетного гражданина города Липецка» (его по традиции получают двое уважаемых горожан) удостоен почетный металлург РФ, руководитель регионального объединения «ЖКХ Контроль» Федор Жигаров. А сталевар конвертера участка выплавки стали конвертерного цеха ПАО НЛМК Евгений Зубков вошел в список 15 лучших представителей различных профессий, чьи портреты размещены на Доске почета «Трудовая слава Липецка».

То, что надо

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Для металлургов и жителей Липецка НЛМК организовал праздничный концерт, прошедший в онлайн формате. Площадкой для него стала студия телеканала «Липецкое время». А звездой музыкального вечера стал известный певец и композитор Валерий Сюткин. Он поделился своими впечатлениями о комбинате и поздравил металлургов с праздником:

- Никогда не был в доменном цеху, не видел печь высотой с 8-этажный дом. Очень познавательно. Спасибо Липецку за теплоту людей, которые нас принимали на Новолипецком металлургическом комбинате!

И, конечно же, музыкальный подарок от Валерия Сюткина не обошелся без знаменитых хитов - «Этот город самый лучший», «Я – то, что надо», «Семь тысяч над землёй» и многих других.

Концерт также транслировался и на интерактивном портале «Виртуальный город». Здесь собрана вся информация о праздничной неделе, посвящённой Дню металлурга. Это интерактивная онлайн-площадка – карта с локациями города металлургов, каждая из которых позволяет отправиться в увлекательное путешествие. Здесь и телецентр с эксклюзивными видеопроектами, и выставочный зал, и аэропорт, предлагающий отправиться на экскурсию по площадкам Группы НЛМК. На «детском поле» юные участники «отрывались» в развивающих играх, а взрослые могли попробовать свои силы в викторине с вопросами, касающимися деятельности комбината.

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Ко Дню металлурга был снят и праздничный ролик «Лица НЛМК». Его героями стали сотрудники Новолипецкого комбината.

Наматывая «километры будущего»

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Новый рекорд ко Дню металлурга установил спортивный марафон «Километры будущего». Поставленная месяц назад цель – пробежать совместно 50 тысяч км и побить прошлогодний показатель 36 тысяч км – была достигнута досрочно! Причем впервые к сотрудникам НЛМК в этом году присоединились жители города. Данные собирали и считали на портале «Виртуальный город» https://nlmk2020.ru/stadion.

А мотивацией для липчан, помимо призов и подарков, стала конвертация километров в деревья для областного центра. По итогам марафона, подведение итогов которого состоялось в День металлурга, планируется приобрести саженцы на полмиллиона рублей. Их высадят сами участники марафона.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива НЛМК.