«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ЖК Romanovo сity в Липецке

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«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами клубный поселок Romanovocity в Липецке. Провайдер предоставил канал связи для передачи данных на скорости до 100 Мбит/с и развернул Wi-Fi в ресторанном комплексе и спа-центре, подключил интерактивное телевидение, смонтировал шесть ТВ-панелей в зонах отдыха. Кроме того, организована виртуальная АТС на пять пользователей.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Коттеджный поселок Romanovocity — это не только удобное жилье, но и центр отдыха и спорта. В сфере обслуживания важную роль играют комфорт и безопасность клиентов. Наши цифровые услуги служат эффективным инструментом для решения этих вопросов. Для организации кол-центра в спа-комплексе провайдер задействовал виртуальную АТС. Этот сервис позволяет сотрудникам обрабатывать поступающие звонки без длительного ожидания клиента, настраивать отчетность и вести статистику вызовов. В ближайшее время мы оснастим территорию поселка наружным и внутренним видеонаблюдением. Около 300 камер будут следить за безопасностью жителей и сохранностью их имущества, порядком на автомобильных парковках, детских площадках и придомовой территории».

Петр Степин, директор по развитию группы компаний «Ремстройсервис», застройщик ЖК Romanovocity:

«ЖК Romanovocity — это сообщество людей с общими жизненными ценностями, взглядами на семью, воспитание детей, здоровье, спорт, общение и комфорт. Здесь сочетаются уютная атмосфера и гармония с природой. При этом и качество предоставляемых цифровых услуг для нас тоже очень важно, поэтому мы обратились в “Ростелеком”. Специалисты компании предложили экономически выгодные сервисы и в короткие сроки выполнили все необходимые работы».

«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» — это организация телефонии через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Пользоваться услугой можно как с обычных и SIP-телефонов, так и с мобильных устройств и персональных компьютеров в любом месте, где есть доступ в Сеть. Решение позволяет развернуть полноценный контактный центр. Управлять конфигурацией сервисов, подключать и отключать пакеты опций, добавлять новые учетные записи, а также контролировать баланс лицевого счета клиенты могут самостоятельно – через веб-интерфейс.

Узнать более подробную информацию об услуге можно на сайте «Ростелекома» и по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.

реклама Фото предоставлено «Ростелеком»