«Мы верим в вас, ваше мастерство и удачу»: липчане поддерживают спортсменкок на Олимпийских играх

Липецких спортсменок поддерживает вся область Фото: REUTERS

В Токио стартовали Олимпийские игры и российские спортсмены уже завоевывают первые медали. В играх примут участие и липецкие спортсменки. Юная Дарья Семьянова поборется за медали в стендовой стрельбе. А Екатерина Зюзина - в парусном спорте по классу «Лазер-Радиал».

Спортсменок поддерживают родственники, друзья, тренеры, коллеги, весь Липецк и регион. Все будут болеть за девушек и, с замиранием сердца, ждать результатов, включая руководителей города. В интервью с "КП-Липецк" слова поддержки выразили мэр Липецка Евгения Уваркина и начальник управления физической культуры и спорта Михаил Маринин.

- Наши дорогие Дарья и Екатерина! - обратилась к спортсменкам глава городской администрации. - Вы – целеустремлённые и активные, восхищающие нас своим мастерством и силой воли, упорством и стремлением к победам. Все мы видим, что ваши старания не прошли даром, вы исполнили самую большую мечту миллионов атлетов – отправились отстаивать честь страны на Олимпийские игры. Остался последний и очень важный шаг. Мы верим в вас, верим в ваше мастерство и удачу. Успехов и несгибаемого спортивного настроя!

Липчане поддерживают девушек и в соцсетях. Они пишут теплые слова и напутствия спортсменкам. Желают им удачи, боевого настроя, отличного настроения и, конечно же, победы.

- Поздравляю Дарью и Екатерину с достижением заветной мечты каждого профессионального спортсмена – стать участником Олимпийских игр, - сказал начальник регионального управления физической культуры и спорта Михаил Маринин. - Желаю, чтобы ваше усердие, старания и активность заслужили достойную награду. Успешного выступления! За вас болеет вся область!

Напомним, что уже в это воскресенье, 25 июля, пройдет гонка среди яхтсменок, в которой примет участие Екатерина Зюзина. Соревнования начнутся в 6.05 по московскому времени.