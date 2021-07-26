На НЛМК стартовала Неделя безопасности

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На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала Неделя безопасности. В этот раз её цель – предотвращение возможных случаев падения людей с высоты. В Неделю безопасности на НЛМК организуют дополнительные инспекции рабочих мест на высоте, проверят использование средств защиты, проведут – обучение сотрудников и подрядчиков, также запланирована отработка навыков безопасной работы на высоте на учебных полигонах.

Проверить свои знания правил работы на высоте могут и горожане. На интерактивном портале НЛМК «Виртуальный город» https://nlmk2020.ru/akademiya-bezopasnosti/ появились новые задания, разработанные специально к Неделе Безопасности - тест «Безопасные методы», творческие задания «Есть контакт!» и «Найди нарушение». Викторина для детей «Как поступить?» на интересных красочных примерах продемонстрирует как можно избежать опасности. Прохождение теста и участие в викторинах принесет баллы на личный счет участника. 50 взрослых и 50 детей, первыми набравшие наибольшее количество баллов, получат Супербезопасные призы.

Недели безопасности НЛМК проводит регулярно. Они направлены на снижение наиболее распространенных рисков – от падений и поскальзываний до профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.