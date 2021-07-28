НЛМК внедрил новый сервис на основе машинного обучения

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Новолипецкий металлургический комбинат внедрил в производстве горячего проката систему автоматизированного контроля конвейера прокатного стана, который транспортирует рулоны для дальнейшей переработки в цех холодной прокатки. Решение, построенное на основе машинного зрения, позволяет оперативно находить и устранять неполадки оборудования – смещение звеньев конвейера - что предотвращает возможные простои. Использование искусственного интеллекта позволяет экономить порядка 10 млн рублей ежемесячно.

В основе работы сервиса – анализ видеопотока, поступающего с IP-камер, установленных над конвейером. Сервис определяет работоспособность узлов и их состояние, анализирует отклонение от нормы и в случае обнаружения критической ситуации мгновенно оповещает оператора.

Технологии машинного зрения широко применяются в Группе НЛМК для решения прикладных задач. Компоненты машинного зрения используются в десятках систем для отслеживания состояния движущегося оборудования, параметров выполнения технологических операций, контроля эмиссии в атмосферу и в других областях.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.