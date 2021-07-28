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Общество28 июля 2021 14:33

В Липецке на кольце у площади Танкистов установили светофоры, чтобы снизить число ДТП

Они заработают на следующей неделе
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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На площади Танкистов в Липецке появились новые светофоры

На площади Танкистов в Липецке появились новые светофоры

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в районе площади Танкистов появились светофоры. Их смонтировали на каждом примыкании к кольцу. Таким способом власти хотят решить проблему ДТП.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, светофоры смонтировали, но пока они не работают - мигает желтый сигнал. Включить их планируют на следующей неделе. А пока специалисты проводят пусконаладку, замеряют потоки транспорта детекторами. С помощью приборов выберут оптимальный режим работы "дорожных регулировщиков". Также в ближайшем будущем обещают решить проблемы с заторами в часы пик.

Напомним, в прошлом году площадь Танкистов признали одним из мест концентрации аварий. В 2020 году на кольце произошло 5 аварий, в которых пострадали 7 человек.

В других районах Липецка также ликвидируют места концентрации ДТП. Недавно на пересечении улиц Неделина и Торговая появились дополнительные секции светофора. Они будут регулировать выезд со двора и движение пешеходов. В планах - установить светофор вызывного типа в районе дома №151 по улице Гагарина, а также островки на перекрестке улиц Катукова и Стаханова.

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