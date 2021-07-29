Игорь Артамонов и Дмитрий Кобылкин обсудили новые экологические вызовы

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В беседе приняли участие учёные, представители бизнеса, общественники. С ними встретились руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и ВРИО заместителя Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», инициатор «Дней зелёных действий» Дмитрий Кобылкин.

Эксперты ответили на вопросы участников и обсудили новые экологические вызовы. Говорили о задачах, поставленных Президентом России и их реализации, а также о работе по улучшению экологии в Липецкой области. Игорь Артамонов подчеркнул, что мониторингу состояния воздуха и улучшению его качества в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область – один из 12-ти городов (в 10 субъектах), вошедших в проект «Чистый воздух». Эксперты отмечают положительный результат работы. За последние 2 года количество выбросов снижено более чем на 10 тысяч тонн.

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«В регионе сделано многое по снижению выбросов. Экологическая ситуация в Липецке меняется и сегодня она гораздо лучше, чем во многих других металлургических городах. Мы реализуем важные проекты и планируем запускать новые», – прокомментировал Игорь Артамонов. Также глава региона отметил, что в Липецкой области почти на четверть снизилось число обращений от граждан по вопросам экологической тематики. «Раньше люди часто жаловались на состояние воздуха, сейчас таких обращений стало гораздо меньше. Население больше беспокоят несанкционированные свалки. Сейчас мы ведём совместную работу с полицией, где есть возможность – устанавливаем камеры», – сказал руководитель Липецкой области. Еще одним важным вопросом обсуждения стало загрязнение воздуха выхлопными газами от транспорта. Глава региона обратил внимание участников дискуссии на то, что в области за последние несколько лет общественный транспорт обновился, и на смену старым автобусам пришли современные модели, в том числе на газомоторном топливе. Так, поменяли 60% автобусов муниципального перевозчика в Липецке.

«Муниципальный автобусный парк у нас один из самых новых в ЦФО. Закупки будем продолжать, будем вести диалог с частными перевозчиками, у которых на маршруты ещё выходят старые машины. Требования к ним ужесточатся», – заявил Игорь Артамонов.

Участники дискуссии подняли тему экологического образования и предложили начинать это обучение с самого раннего возраста. Идею липецких учёных поддержал Дмитрий Кобылкин. По его мнению, это важное и своевременное предложение. Он подчеркнул, что бережное отношение к природе нужно воспитывать с самого раннего детства. И это должны быть не факультативы и не занятия для общего развития, а обязательные уроки. Причём обучение необходимо начинать как можно раньше.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.