Павел Путилин: Мы постоянно совершенствуем работу института Уполномоченных

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Спикер регионального парламента Павел Путилин выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в региональные законы «Об Уполномоченном по правам человека в Липецкой области», «Об Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области», «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области». Документы приводятся в соответствие с федеральным законодательством.

Вносятся поправки, в соответствии с которыми должность Уполномоченных не смогут занимать граждане, у которых есть гражданства (подданства) иностранного государства. Изменения коснутся и тех претендентов, у которых есть вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства.

- Мы не первый раз принимаем поправки, связанные с двойным гражданством, в областные законы. Такие же требования сегодня установлены к депутатам регионального парламента, к их помощникам, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.

Кроме того, проектом закона устанавливаются единые требования к ежегодным докладам Уполномоченных. Представлять их на сессии должны лично омбудсмены.

Как отметил спикер Липецкого облсовета, депутатский корпус не только назначает Уполномоченных, но и тесно взаимодействует с этими институтами по вопросам совершенствования законодательства в разных сферах. По итогам ежегодных докладов Уполномоченных, которые были представлены на сессии этим летом, парламентарии поддержали ряд озвученных инициатив и внесли свои предложения.

Так, народные избранники рекомендовали органам государственной власти Липецкой области обратить внимание на предложения регионального Уполномоченному по правам ребёнка. Среди них - разработка долгосрочной программы по профилактике предупреждения детского травматизма, развитие системы семейной медиации в регионе, повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных организациях Липецкой области, а также компенсация расходов по найму жилых помещений для детей-сирот.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.