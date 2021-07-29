За неделю морковь в Липецке подешевела на 17%

В Липецкой области подешевела морковь Фото: "КП" Архив

В Липецкстате рассказали, как изменились цены на продукты за неделю. Так, по состоянию на 26 июля подешевели овощи. Цены на морковь по сравнению с предыдущей неделей упали на 17%. Средняя стоимость 1 кг моркови составила 63, 55 рубля. Напомним, что к 12 июля цены на морковь, наоборот, поднялись на 7,4%. Тогда 1 кг стоил 81,36 рубль.

Огурцы подешевели на 11,8% и стоят 48.96 рублей за 1 кг. Репчатый лук можно купить за 27.47 рублей - падение цены на 6,3%. Свежие помидоры снизились в стоимости на 3,3% и составили 76.56 рублей за 1 кг. Овощные консервы для детского питания упали в цене на 3,7% - 467.26 рублей. Куриные яйца в среднем продают за 61,99 рублей - дешевле на 2,1%.

На 3,8% подорожала белокочанная свежая капуста - 38.17 рублей за 1 кг. На 1,3% выросло в цене молоко 2,5-3,2% жирности - 75.46 рублей за литр. На 1,1% увеличилась средняя стоимость мороженой неразделанной рыбы и составила 155.84 рублей за 1 кг.

Кстати, в этот четверг, 29 июля, в Липецке открылись ярмарки. На них представлены овощи нового урожая, а также фрукты, бахчевые и другая продукция. Подробности здесь.