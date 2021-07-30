Липецкэнерго примет на обслуживание порядка 16 километров линий электропередачи в Липецке

.

Передача энергообъектов, ранее эксплуатируемых компанией-банкротом АО «Липецкая ипотечная корпорация», в зону ответственности энергетиков позволит обеспечить их своевременное обслуживание и надежное энергоснабжение потребителей.

Данное решение стало результатом совместной работы Управления энергетики и тарифов Липецкой области и энергетиков Липецкого филиала «Россети Центр», проводимой в рамках стратегии развития электросетевого комплекса и утвержденной Правительством Российской Федерации. Ее цель - обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, энергетической безопасности региона за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики.

«Консолидация электросетевого комплекса осуществляется, прежде всего, в интересах региона и потребителей, ведь социально-экономическое развитие невозможно без стабильного функционирования энергетики. Для нас же – это очередной шаг на пути к повышению стандартов качества энергоснабжения потребителей», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сабир Агамалиев.

Администрация области отмечает, что теперь эксплуатация указанных энергетических объектов будет осуществляться квалифицированными специалистами Липецкэнерго в соответствии с обязательными требованиями, правилами безопасности и оперативно-технологического управления, что станет гарантом качественного и надежного энергоснабжения жителей одного из развивающихся микрорайонов областного центра. Данная работа органов исполнительной власти и энергетиков региона носит системный характер и направлена исключительно на повышение надёжности и качества электроснабжения населения Липецкой области. Положительный опыт такого взаимодействия будет распространяться на территории всего региона.

Реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго