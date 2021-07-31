В Липецке расселят жильцов аварийного дома на Осеннем проезде

В Липецке планируют расселить жильцов дома №2 по Осеннему проезду Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В администрации Липецка решили расселить жителей дома №2 на Осеннем проезде. Заседание по этому вопросу состоялось накануне в пятницу, 30 июля. Напомним, что в ноябре 2019 года в доме 1962 года постройки ввели локальный режим ЧС. Во время экспертизы обнаружили сверхнормативный прогиб перекрытий здания. Липчан хотели расселить, но большинство отказалось от этого. Люди требовали признать дом аварийным и переселить их в новые квартиры.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, администрация города заказала очередное обследование дома. Результат - критические отклонения параметров в строительных конструкциях. Состояние межэтажный перекрытий квартир №41 - 51 оценили как аварийное. Жильцом необходимо расселить.

Но есть одна сложность. Дом признали аварийным после 1 января 2017 года, а значит липчане не попали в действующую программу "Переселение граждан граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы". Мэр Липецка Евгения Уваркина попросила департамент ЖКХ подготовить ходатайство в региональную администрацию о выделении средств на переселение граждан. Если все пройдет гладко, жителей 3 подъезда переселят уже в этом году. А 1 и 2 - в 2022 году. Пока липчанам предложили переехать в помещения маневренного фонда.