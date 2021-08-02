Где предпочитают загорать липчане – рейтинг популярных мест отдыха от аналитиков МТС

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Из-за жаркого лета на городских пляжах и в парках в июне 2021 года мобильный трафик абонентов вырос в среднем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате зона отдыха Центрального городского пляжа заняла первую строчку рейтинга популярности. С каждым годом это место притягивает к себе все больше липчан. Здесь трафик в июне 2021 вырос на 65% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте оказался Новолипецкий пляж. Отдыхающие здесь активно общаются в мессенджерах и соцсетях, в итоге мобильный трафик на пляже вырос на 46% по сравнению с 2020 годом.

На третьей строчке – городская Набережная, где трафик в июне 2021 вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Парк Победы, Нижний парк и Быханов сад соответственно оказались на четвертой, пятой и шестой строчке рейтинга. Почетное седьмое место по популярности занял пляж на Тракторном.

«Большие данные МТС – удобный инструмент, с помощью которого можно составить не только рейтинг популярных мест отдыха, но и определить численность туристов в различные сезонные периоды, самые трафиковые маршруты, локации и многое другое. Геоаналитика позволяет получить важные сведения для развития инфраструктуры региона, спрогнозировать, где в будущем нужно улучшить связь, построить дома, магазины, парковки и развивать общественные пространства», – отметил технический директор МТС в Липецкой области Сергей Саляев.