С начала года Липецкэнерго предоставило потребителям 29 МВт мощности

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Это на 39 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. Суммарый объем присоединенной мощности составил 29 МВт. На строительство энергообъектов в рамках выполнение обязательств по договорам техприсоединения филиал направил 166 млн рублей.

Всего за указанный период в Липецкэнерго поступило 2034 заявки на технологическое присоединение. Основной спрос пришелся на сферу индивидуального жилищного строительства - 83% обращений с запрашиваемой мощностью до 15 кВт.

Среди объектов техприсоединения десять предприятий агропромышленного комплекса, наиболее крупные из которых станция техобслуживания сельскохозяйственной техники ЗАО «Корпорация Малком» и объекты птицеводческого предприятия ООО «Кривец-птица». Электроэнергией обеспечены также социально значимые объекты, в числе которых школа в селе Порой Чаплыгинского района и пять двухквартирных домов для переселенцев в Данковском районе. В рамках работ по организации наружного освещения за указанный период техприсоединено порядка 500 уличных светильников в разных районах области.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из ключевых направлений деятельности Липецкэнерго наряду с обеспечением надежного и бесперебойного электроснабжения. Работа в данном направлении является вкладом энергетиков в социально-экономическое развитие региона. За последние годы «Россети Центр» много делают для совершенствования процесса присоединения к сетям: сокращаются этапы и время процедуры, значительно упрощается доступ к электросетевой инфраструктуре, развиваются онлайн-сервисы, включая Личный кабинет клиента и мобильное приложение «Россети Центр», позволяющие подключиться к электрическим сетям в любое время и в любом месте.

Липецкэнерго напоминает - подать заявку на присоединение к сетям можно на сайте «Россети Центр» и на федеральном портале электросетевых услуг «Россети» - портал-тп.рф За дополнительной информацией по вопросам техприсоединения следует обращаться на телефон прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220.