Игорь Маковский поручил премировать сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за высокие финансовые показатели работы Обществ

.

В рамках еженедельного оперативного совещания под председательством главы энергокомпаний первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Артем Алешин доложил о финансовых показателях Обществ за первое полугодие 2021 года. Он сообщил, что компании завершили 6 месяцев с положительными результатами, нарастив чистую прибыль. Это позволяет провести премирование сотрудников организаций за высокие достижения в работе.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» поставил задачу в течении суток провести единовременную денежную выплату всем категориям персонала филиалов и дочерних компаний, за исключением высшего менеджмента. Её получат более 54 000 работников.

Базовая выплата составит 5000 рублей, также дополнительно по 2500 рублей будет направлено работникам трех филиалов, которые признаны лучшими в сводном рейтинге – Белгородэнерго, Владимирэнерго и Калугаэнерго. Помимо этого, по 2500 рублей получит персонал Воронежэнерго за наиболее эффективную работу в сфере развития дополнительных услуг и высокий уровень клиентоориентированности.

«Наш главный ресурс – это наши сотрудники. Мы постоянно совершенствуем социальную политику компаний, создаем максимально комфортные условия для труда и отдыха, выплачиваем льготы и пособия, налажена система постоянного премирования. Август - один из самых затратных месяцев для семей с детьми. Дополнительная денежная выплата станет поддержкой в разгар отпусков и в преддверии начала нового учебного года», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго