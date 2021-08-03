«Милосердие» обеспечило Роспотребнадзор реагентами для диагностики COVID-19

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, безвозмездно передал Центру гигиены и эпидемиологии в Липецкой области крупную партию реагентов для диагностики коронавирусной инфекции у жителей региона. Расходные материалы на сумму около 1 млн рублей помогут своевременно выявлять носителей инфекции и повысить оперативность мер профилактики.

С начала пандемии специалисты Центра провели уже более 250 тыс. исследований методом ПЦР. Увеличению интенсивности их работы помогла в том числе предыдущая поставка фондом лабораторного пластика для нужд лабораторий. Очередная помощь в обеспечении востребованными реагентами позволит повысить охват по тестированию специалистов детских лагерей, трудовых мигрантов и других жителей области.

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«С начала пандемии в липецкие больницы мы поставили целый ряд необходимых медицинских приборов, лекарств и средств защиты на сотни миллионов рублей. Причем, все это направляется не только в учреждения, где непосредственно лечат больных с COVID-19. Наша очередная помощь Центру гигиены и эпидемиологии Липецкой области очень востребована. Через лаборатории этого учреждения каждый день проходят более тысячи тестов, которые помогают диагностировать носителей инфекции. Мы обязательно продолжим поддержку медицинских центров региона», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

С начала пандемии фонд регулярно обеспечивает ковид-госпитали высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты и востребованные лекарства. Только за последние три месяца в клиники Липецкой области переданы два аппарата искусственной вентиляции легких, ингалятор для дыхания Ингалит, 200 небулайзеров, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных, носилки скорой помощи, 60 рото-носовых масок для аппаратов ИВЛ, почти 21 тыс. респираторов, средства для дезинфекции.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».