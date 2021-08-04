В Липецке стартует новый краеведческий проект программы "Стальное дерево"

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В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, стартовал новый краеведческий проект по сохранению культурного наследия региона. Он стал возможен благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которая реализуется фондом с 2017 года.

Инициатор проекта, липчанка Ирина Сулина, выиграла грант и направила его на создание серии интерактивных мероприятий на тему «Петровские места в Липецке». Одной из частей проекта стало издание книги для детей по мотивам легенд о Петре Первом. Автор сборника - Елена Смолеевская, народный мастер России, член Союза художников РФ. Она собрала различные легенды о пребывании в Липецке российского императора и изложила их его простым образным языком.

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Книга проиллюстрирована изображениями героев липецких народных промыслов - романовской игрушки. Издание напечатано укрупненным шрифтом и сопровождается qr-кодом для перехода на видеоверсию канала Youtube. Около 500 экземпляров книги передали библиотекам и детским садам, часть тиража направят для детей с особенностями зрения.

В рамках проекта также был разработан аудио-путеводитель для размещения в приложении izi.TRAVEL и закуплены 20 аудиогарнитур для проведения экскурсий. Их участниками смогут стать жители и гости города. Первые такие экскурсии провели с помощью экскурсоводов-волонтеров по исторической части Нижнего парка. Для самых юных краеведов был организован показ кукольных представлений на тему сказок «Как Петр Первый в Липецке бывал».

«Липецк – город с богатой историей, которая неразрывно связана с деятельностью Петра Первого. Этот один из самых выдающихся российских царей внес большой вклад в развитие липецкой металлургии и всего региона. Чтобы сохранить культурно-историческое наследие и передать его нашим детям, мы решили поддержать проект «Стального дерева», который предложила инициативная группа сотрудников Липецкого музея декоративно-прикладного творчества», – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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В 2021 году в Липецкой области реализуют 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей. Лучшие инициативы отбирало жюри в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, благотворительного фонда и комбината. Каждый из победителей получил от фонда грант до 300 тыс. рублей, чтобы в течение шести месяцев завершить свой проект. В прошлом году в Липецкой области удалось завершить 23 таких проекта. На эти цели фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.

В настоящее время социальные инициативы программы «Стальное дерево» реализуются уже в пяти регионах России. Всего до конца года аолонтеры завершат 74 новых проекта.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».