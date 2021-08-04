Стройотрядовцы Липецкэнерго посетили одну из ключевых подстанций региона

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Данный питающий центр передает и распределяет электроэнергию потребителям Центральной и Северо-Западной части Липецка, в том числе таким социально значимым объектам, как Центральная городская клиническая больница, несколько городских котельных, Дворец спорта «Звездный».

С работой энергообъекта ребят познакомила электромонтер по обслуживанию подстанции Степанова Любовь Семеновна, посвятившая ПС «Привокзальная» всю свою трудовую жизнь и являющая собой пример преданности профессии.

Студенты «изнутри» увидели, как работает подстанционное оборудование и узнали о новых технических решениях, применяемых на энергообъекте, полностью модернизированном в 2017 году. В рамках полномасштабной реконструкции на подстанции была проведена замена трансформаторов на более мощные, вместо электромеханической аппаратуры для защиты линий и трансформаторов внедрены эффективные микропроцессорные устройства нового поколения – терминалы релейной защиты и автоматики.

Сегодня старейшая подстанция «Привокзальная», введенная в работу в 1970 году и являющаяся ключевым объектом энергокомплекса региона, по-прежнему, остается одной из самых мощных в группе подстанций, обеспечивая надежное энергоснабжение жителей областного центра.

Стройотрядовцы поблагодарили руководство Липецкэнерго за предоставленную возможность посетить значимый питающий центр и узнать о его работе непосредственно от самих энергетиков.