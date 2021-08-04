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Экономика4 августа 2021 13:40

Стройотрядовцы Липецкэнерго посетили одну из ключевых подстанций региона

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» организовал для студотрядовцев, работающих этим летом на объектах элекросетевого комплекса региона, ознакомительную экскурсию на подстанцию ПС 110 кВ «Привокзальная»
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Данный питающий центр передает и распределяет электроэнергию потребителям Центральной и Северо-Западной части Липецка, в том числе таким социально значимым объектам, как Центральная городская клиническая больница, несколько городских котельных, Дворец спорта «Звездный».

С работой энергообъекта ребят познакомила электромонтер по обслуживанию подстанции Степанова Любовь Семеновна, посвятившая ПС «Привокзальная» всю свою трудовую жизнь и являющая собой пример преданности профессии.

Студенты «изнутри» увидели, как работает подстанционное оборудование и узнали о новых технических решениях, применяемых на энергообъекте, полностью модернизированном в 2017 году. В рамках полномасштабной реконструкции на подстанции была проведена замена трансформаторов на более мощные, вместо электромеханической аппаратуры для защиты линий и трансформаторов внедрены эффективные микропроцессорные устройства нового поколения – терминалы релейной защиты и автоматики.

Сегодня старейшая подстанция «Привокзальная», введенная в работу в 1970 году и являющаяся ключевым объектом энергокомплекса региона, по-прежнему, остается одной из самых мощных в группе подстанций, обеспечивая надежное энергоснабжение жителей областного центра.

Стройотрядовцы поблагодарили руководство Липецкэнерго за предоставленную возможность посетить значимый питающий центр и узнать о его работе непосредственно от самих энергетиков.

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС