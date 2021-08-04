Еще три долгостроя в Липецке готовы принять новоселов

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Всего их 223 человека. Обещанные людям дома, расположенные на улицах Шубина, 13б и Свиридова, 20а, не были построены в срок. В 2019 году они были признаны проблемными.

Первоначальным застройщиком жилья выступил ЗАО «СК «ЛМС». Завершил строительство этих домов ОАО «Трест «Липецкстрой». Новый застройщик закончил монтаж железобетонных конструкций, выполнил кирпичную кладку, провел сантехнические, электромонтажные и штукатурные работы, а также произвел утепление фасадов. Объекты введены в эксплуатацию во втором квартале этого года. Строительство третьего дома в микрорайоне Елецкий на улице Артемова закончил ООО «СЗ «СФС-С». Дом сдан раньше установленного срока по новым договорам участия в долевом строительстве.

В Липецкой области проблема с дольщиками начала решаться с приходом Игоря Артамонова на пост главы администрации региона. На сегодняшний день под его личным контролем из 21 проблемного объекта реализованы решения по 18 домам. Сдано 16 домов – это 190 тысяч квадратных метров жилья, один дом расселен, а дольщики дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке получают денежные выплаты благодаря поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Окончательно проблема дольщиков в регионе, возникшая в 2006-м, будет решена до конца нынешнего года. Планируется ввести в эксплуатацию еще три проблемных объекта. С переходом Липецкой области на использование эскроу-счетов механизм привлечения средств на жилищное строительство, разработанный по инициативе Министерства строительства и ЖКХ РФ, сделает невозможным появление новых обманутых дольщиков. «Жилищное строительство – один из важнейших факторов качества жизни людей. И мы постоянно стремимся улучшать эти показатели в Липецкой области», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.