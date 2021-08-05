«Зелёные» акции "Милосердия" помогут благоустроить дворы и скверы

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При поддержке благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, в Липецке начался очередной этап благоустройства городских общественных пространств. В этот раз акцент сделан на приведение в порядок газонов и на санитарную опиловку деревьев и кустарников.

В течение месяца в выходные дни команды волонтеров покосят выросшую с начала лета траву и опилят ветви больных деревьев. Весь мусор сразу же будет вывезен специальным автотранспортом. Ожидается, что волонтеров поддержат неравнодушные жители микрорайонов, школьники и общественники.

Минувшей весной «зеленые» акции от «Милосердия» прошли во дворах на пяти липецких улицах. На придворовых территориях появилось более 1100 новых саженцев кленов и лип. Рядом с молодой порослью и подъездами за счет средств фонда также установили 144 удобные лавочки. При отборе районов озеленения главный приоритет отдали новостройкам, где пока еще мало зеленых насаждений. Места для благоустройства предложили сами жители. Они же приняли активное участие в посадке саженцев вместе с волонтерами фонда, активистами и школьниками.

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До конца года по составленной вместе с жителями программе планируется высадить более 5000 новых саженцев клена, туи, рябины, ели, березы, каштана, спиреи и сирени. Кроме того, на обновленных городских клумбах будет высажено около 3000 цветов.

«В августе и сентябре мы продолжаем начатый в апреле масштабный проект по озеленению и благоустройству городских районов. В прошлом году на развитие общественных пространств мы направили более 5 млн рублей. В этом году, уверена, затраты на наши «зеленые» акции будут еще выше. Я очень рада, что проект активно поддержали дети и взрослые, волонтеры и общественники. Самым маленьким нашим помощникам было всего по 5-6 лет!», - рассказала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».