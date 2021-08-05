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Общество5 августа 2021 11:41

В Липецке полицейские открывают «дискуссионные зоны» во дворах

Получить юридическую помощь и поддержку полиции можно на лавочке во дворе
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Соседи получают помощь и консультацию полиции во дворе

Соседи получают помощь и консультацию полиции во дворе

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке сотрудники полиции инициировали необычный формат взаимодействия с населением – дискуссионные зоны во дворах. Стражи порядка собирают жителей многоквартирных домов и предостерегают формате непринужденной беседы и развлекательных мероприятий.

Первое такое дворовое собрание прошло накануне на детской площадке во дворе на улице Филипченко. В дружеской обстановке, под музыку, на лавочках и каруселях, полицейские рассказывали соседям об участившихся случаях мошенничества, популярных схемах и объясняли, как обезопасить и свое имущество.

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Дискуссионная площадка полиции во дворе Липецка
Дискуссионная площадка полиции во дворе Липецка
Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Дискуссионную зону организовали врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Александр Головин и сотрудники отдела полиции №8. Народ с интересом стекался к площадке, где раздавали памятки, как действовать и куда звонить в случае попыток мошенничества. Особенно в отношении пенсионеров.

– Живое общение с населением – это главная составляющая профилактической работы полиции, – отметил Александр Головин. – Представленная на данной площадке форма диалога – это интересный опыт, в ходе которого люди могут лично задать волнующие вопросы участковому, инспектору по делам несовершеннолетних и на месте получить юридическую консультацию и поддержку полиции.

К мероприятию подключилось и местное территориальное общественное самоуправление. Активисты ТОСа там же организовали для детей зарядку и веселые конкурсы с подарками от общественного совета при УМВД.

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