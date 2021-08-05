Для жильцов аварийного дома на Осеннем проезде в Липецке купят новые квартиры

Из аварийного дома в Липецке срочно переселяют жильцов Фото: Липецкий городской совет депутатов

В этот четверг, 5 августа, в Липецком горсовете состоялась внеочередная сессия. Причина - изменение в бюджет города, чтобы переселить жильцов аварийного дома №2 по Осеннему проезду. Напомним, в ноябре в доме 1962 года постройки ввели режим ЧС. Специалисты обнаружили сверхнормативный прогиб перекрытий. После дом признали аварийным, но так как это произошло после 1 января 2017 года, липчане не попали в действующую программу по переселению на 2019-2025 годы. В июле дом в очередной раз обследовали. Результат неутешительный. Людей нужно расселить.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, из областной казны на эти цели выделили 217 млн рублей. Мэрия должна купить липчанам квартиры до 1 июля 2022 года. Это могут быть как новые помещения, так и "вторички". А пока горожанам предлагают жилье из маневренного фонда или компенсацию за съем. Покинуть опасное здание нужно до 8 августа. В понедельник, 9 августа, перестанут подавать коммунальные услуги. Сам дом возьмут под охрану.

Один из депутатов спросил, не целесообразнее ли было разобрать один из подъездов, где ухудшились технические характеристики, и построить новый. Специалисты пояснили, что "если рухнет третий подъезд, весь дом сложится как карточный домик".