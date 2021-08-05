Игорь Маковский оценил подготовку объектов «Россети Центр» - «Белгородэнерго» к предстоящему отопительному сезону

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На территории Шебекинского района электрических сетей (РЭС) глава энергокомпании проверил ведение документации сотрудниками района электрических сетей, соблюдение требований производственной безопасности, состояние автомобильной и специальной техники, аварийный запас материалов и оборудования. Особое внимание было уделено условиям труда и отдыха персонала РЭС.

В ходе общения с сотрудниками РЭС генеральный директор «Россети Центр» подробно остановился на подготовке к следующему отопительному периоду. В Шебекинском районе Белгородской области энергетики отремонтировали более 20 километров линий электропередачи 0,4-10 кВ, 23 трансформаторные подстанции. В целом сотрудники филиала «Белгородэнерго» выполнили свыше 75% запланированных мероприятий по подготовке к зимнему пику нагрузок.

Шебекинский РЭС является одним из крупнейших в регионе по количеству жителей и предприятий в зоне функциональной ответственности. В производственном подразделении идет активное внедрение систем удаленного мониторинга оборудования и транспорта, автоматизированного учета потребления электроэнергии, цифровой радиосвязи.

«Надежность энергоснабжения – ключевой критерий оценки нашей деятельности населением региона. Внедрение различных высокотехнологичных решений позволяет повышать качество оперативно-технологического управления объектами района электрических сетей. В результате - существенное снижение времени восстановления электроснабжения и количества технологических отключений», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго