Экс-глава липецкого фонда капремонта отправится в колонию за мошенничество

Приговор экс-главе липецкого ФКР вступил в силу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бывшему главе липецкого фонда капремонта, бизнесмену и экс-депутату облсовета не удалось смягчить приговор. Александр Козин отправится в колонию за особо крупное мошенничество с кредитами. Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Правобережного суда о лишении свободы на 3.5 года.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, сторона защиты просила полностью оправдать Козина. Напомним, бывшего бизнесмена признали виновным в махинациях, которые имели место в 2013 и 2014 годах, кода Козин взял два кредита на 15 и 20 млн рублей в «Липецкомбанк» и «Банк Зенит». В одном из банков в качестве залога оставил автомобиль, в другом – акции возглавляемого им на тот момент ЗАО «Оконные системы-2000» и акции супруги. И машина и акции были значительно меньше суммы кредитов.

В 2016 году «Липецккомбанк» подал в суд с требованием вернуть задолженность, но Козин заверил, что кредитный договор не заключал, денег не получал. После экспертизы почерка, банку отказали, признав, что подписи Козину не принадлежат. Позже выяснилось, что на момент гражданского дела тогда еще чиновник предоставило на экспертизу другие образцы почерка, тем самым освободил себя от долгов.

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Обратное доказали уже в ходе уголовного расследования, когда исследовали реальные образцы почерка и другие изъятые во время обысков документы. После чего решение суда по гражданскому делу о задолженности отменили. В 2018 году иск банка удовлетворили.

« – Александр Козин, противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу принадлежащее банку имущество в виде денег в общей сумме 30 миллионов 510 тысяч 456 рублей 36 копеек, – указано в приговоре. – Распорядился ими по своему усмотрению, причинив банку ущерб на вышеуказанную сумму, которая является особо крупным размером».

В апелляции Козин сообщил, что деньги брал для завода по производству окон, которому, как юрлицу, кредит не одобрили. А бывшие коллеги по бизнесу убедили его оформить документы на себя. Однако суд определил, что действиям Козина дали верную юридическую оценку. Апелляционную жалобу оставили без изменений, приговор вступил в силу.