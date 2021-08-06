Власти ищут деньги на снос заброшенных зданий на окраине Липецка

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Накануне в Липецке прошел очередной объезд депутатов и чиновников в рамках проекта «Наш округ». Спикер горсовета Александр Афанасьев и представитель Липецкой области в Совете Федерации Дмитрий Аверов оценили масштабы проблем округа №30, депутата Андрея Иголкина. Это один из старейших районов Липецка, который включает Сырский Рудник и несколько садовых товариществ.

Как и во многих отдаленных районах, проблем и нужд здесь немало, включая благоустройство. Пожалуй, наиболее сложная задача – это железная дорога без перехода в районе улицы Ново-Весовая. Железнодорожные пути отделяют Рудник от СНТ «Горняк». Со стороны товарищества не только дачи, там есть и частный сектор. Жители, рискуя жизнью, пролезают под вагонами, чтобы попасть в другую часть района, где находятся школа, садик и другие объекты.

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Именно так, пробравшись между вагонами, попала на встречу с депутатами председатель ТОС «Рудничный» Валентина Парамошина. Оборудованного перехода через пути в этом районе нет, рисковать жизнью вынуждены около сотни людей, включая детей, которые осенью пойдут в школу через рельсы.

От зрелища, как люди ныряют под вагоны, которые могут тронуться в любой момент, стынет кровь. Но на этом леденящий душу квест не заканчивается. Сразу за ж/д путями оживленная трасса без пешеходных дорог – тем, кто выжил под вагонами нужно преодолеть еще около 200 метров вдоль дороги с грузовиками, чтобы добраться до остановки общественного транспорта.

– Мы уже обращались в ЮВЖД по поводу пешеходного перехода через рельсы, – рассказали местные активисты, – нам ответили, что могут дать разрешение на строительство, но сам переход должны строить за счет средств города.

Андрей Иголкин рассказал, что ряд мероприятий по благоустройству уже в проекте – отсыпать пути и сделать тротуар вдоль дороги. Часть денег на пешеходную дорожку собрали сами жители Сырского. После решения этой проблемы, власти начнут переговоры с РЖД по поводу перехода.

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Александр Афанасьев отметил, что будет обращаться в РЖД вместе с администрацией города. Также спикер попросил активистов не строить ничего самовольно, без документов.

– Включусь в переговоры с руководством РЖД, попробуем этот вопрос ускорить, – сказал жителям района спикер горсовета. – Но мое предложение, просьба и требование – без официальных документов ничего не делать, потому что самострои тоже не нужны. Это приведет к еще большим проблемам. Поэтому, давайте все согласовывать с РЖД.

Еще одна проблема окраин Липецка – заброшенные постройки неизвестно каких годов и кому принадлежащие. Непосредственно на территории Сырского таких заброшек немало – поросшие травой перекошенные сараи, полуразрушенные бывшие административные здания.

Депутат Иголкин провел экскурсию собравшимся как раз по таким «живописным» объектам. Один из них стоит прямо под окнами детского дома творчества «Лира». По словам местных, еще до развала СССР там располагался опорный пункт милиции. Сейчас мрачное строение на балансе МВД не состоит, в документах администрации тоже не числится, его нет даже на карте города.

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Бесхозные строения десятки лет уродуют облик города, притягивают асоциальных граждан, которые кучкуются там ночами и ищущих плохие приключения подростков. Помимо полуразрушенных зданий. А ведь это полезная площадь, где можно обустроить общественные объекты. Но из-за отсутствия документов непонятно, кто и за чей счет должен это сносить.

– Здесь должно быть какое-то волевое решение, – обратился к спикеру Андрей Иголкин. – И необходимо найти деньги на снос. Мы понимаем, что в городе есть вопросы важнее. Но мы должны знать, когда мы сможем увидеть решение вопроса.

И это далеко не единственное требующее сноса строение. За двухэтажными многоквартирными домами есть даже деревянные общественные туалеты, которые стоят со времен отсутствия канализации в домах.

– Это проблема не только Сырского Рудника, – заметил Александр Афанасьев. – Если зайти в любой старый микрорайон города, мы увидим похожие заброшенные сооружения. Буду выходить с инициативой к мэрии для того, чтобы управление ЖКХ выделило субсидии управляющим компаниям для сноса подобных строений в городе.

Но не всё на территории Рудника так плохо, есть и приятные объекты – ДК «Рудничный» и прилегающая к нему территория. Благоустроенный сквер на улице Ударников и детская площадка собирают по вечерам и выходным массу отдыхающих. Там есть аттракционы, прогулочная зона, спортивная школа и стадион. Местный депутат, по инициативе жителей, планирует продолжать благоустраивать это пространство. Здесь хотят поставить районную доску почета и оборудовать детскую площадку в более современном стиле.

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Александр Афанасьев и сам является депутатом отдаленного района – Опытной станции, где родился и вырос. Поэтому о проблемах окраин знает не понаслышке и настаивает на том, что у жителей окраин должны быть те же блага, что и в центре – включая облагороженную территорию, безопасные дороги и доступ к общественным площадкам для отдыха. Спикер предложил сделать проект по благоустройству и попробовать зайти в одну из городских программ.

– Увидели все проблемы, которые здесь существуют: железную дорогу, переезд, сквер – все нужно решать в ближайшее время, – подвел итог обхода Александр Афанасьев. – Также нужно решать проблему с массой построек, которые находятся в аварийном состоянии. Поэтому будем выходить с инициативой в мэрию города.

Отметим, что проект «Наш округ» инициировал спикер горсовета, чтобы усилить работу по наказам избирателей. Во время объездов по округам вместе с депутатом и жителями горсовет определяет наиболее «болезненные» точки каждого округа. После вопросы выносят на обсуждение комиссий и сессий, и ищут средства в бюджете города или на других уровнях.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.