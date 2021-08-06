День физкультурника-2021 в Липецке: фестивали, эстафеты, награждение спортсменов

В Липецке 14 августа отметят День физкультурника Фото: Юлия КЛЮЕВА

Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В Липецке уже подготовили насыщенную программу к этому событию. В этом году праздник выпадает на 14 число.

Мероприятия стартуют в среду, 11 августа. В 10.00 у стадиона "Металлург" откроют Доску почета "Спортивная слава города Липецка". На ней разместят фото 24 липчан - спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на международных и всероссийских соревнованиях и которые внесли наибольший вклад в развитие физкультуры в городе.

В пятницу, 13 августа, в 10.00 в СК "Сокол" пройдет "Фестиваль ВФСК ГТО" среди трудовых коллективов. А 14 и 15 августа здесь же - ярмарка спорта с показательными выступлениями спортшкол, а также соревнования среди семейных команд.

В субботу, 14 августа, в 11.00 в ФОК "Пламя" состоится фестиваль "Я выбираю ГТО". Все желающие смогут попробовать свои силы в конкурсах и эстафетах. Заработают интерактивные площадки. В это же время стартуют мероприятия на стадионе "Литейщик" Сырского Рудника. Планируется наградить лучших спортсменов, пройдут игры по волейболу, многоборью, соревнования для самых маленьких "Старт юниор".

В городском департаменте по физической культуре и спорту сообщили, что все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.