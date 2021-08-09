Проект «Стального дерева» помогает знакомить жителей с историей Липецка

Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»

В Липецке завершили проект, который помогает знакомить жителей с уникальными архивными материалами, связанными с историей города. Его реализовали в рамках грантовой программы «Стальное дерево», которую финансирует благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК.

Липчанка Татьяна Максимова в этом году выиграла грант и с его помощью оснастила вестибюль Октябрьского отдела ЗАГС Липецка интерактивной панелью и проектором, подготовила к трансляции уникальные архивные материалы. В документах и фотографиях рассказывается об этапах развития города, выдающихся горожанах и интересных фактах. Проект рассчитан на посетителей учреждения, которые в ожидании документов смогут лучше узнать историю Липецка. Ожидается, что новый информационный ресурс будет доступен всем желающим.

Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»

«В нашем динамичном мире иногда просто нет времени, чтобы остановиться, вспомнить что-то вечное и родное, узнать больше о богатой истории города. Символично, что именно здесь, где создаются семьи и регистрируются новые жители Липецка, реализован такой важный проект. Это замечательная возможность для посетителей прикоснуться к нашей богатой истории. Надеюсь, в будущем этот проект будет тиражирован и в других местах», - отметила куратор программы - заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

Октябрьский отдел расположен в густонаселенном районе, в учреждении нередко бывают очереди. Теперь минуты ожидания для посетителей станут полезными и интересными. Интерактивная панель поможет им не только оперативно ознакомиться с архивными материалами, но и получить доступ к сайту управления ЗАГС, при помощи QR-кода оплатить госпошлину, оставить обращение в интернет-приемную.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.