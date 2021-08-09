Волонтеры «Милосердия» вместе с жильцами многоэтажек благоустраивают дворы и скверы

Фото: Владимир КУЛИК

10-летние Полина и Вика, заполняя мешок скошенной травой, в один голос, улыбаясь, пояснили: «Увидели, что идет субботник и тоже решили помогать. Мы хотим, чтоб кругом было красиво!». А малолетние братья Мгер и Давид, волоча заполненный мешок, с гордостью сообщили, что уже успели собрать еще 4 таких же.

Фото: Владимир КУЛИК

… Уборка большой детской площадки в окружении многоэтажек, на бульваре Шубина, 13 была в самом разгаре. Субботник организовали благотворительный фонд «Милосердие» и профсоюз НЛМК.

Первыми тон на субботнике задали волонтеры фонда. Попозже, услышав стрекотание травокосилок, и увидев за окном, что возле дома началась уборка, сначала высыпала помогать ребятня, потом подтянулись взрослые. Всем желающим помочь предоставлялся уборочный инвентарь (включая детский), перчатки, пакеты для мусора.

Фото: Владимир КУЛИК

- Периодически сама выхожу наводить порядок и агитирую других мамочек. И когда увидела, что идет субботник, не могла остаться в стороне. Очень хочется, чтоб на нашей детской площадке были чистота и порядок, - поясняет Кристина Тимофеева, мать пятерых (!) детей, которая вышла на субботник с тремя малышами.

Фото: Владимир КУЛИК

Сходная мотивация и у волонтеров. Живущий неподалеку 19-летний Владислав пояснил, что откликнулся на призыв друга помочь. А волонтер Настя вообще из другого города - учится в колледже МЧС в Санкт-Петербурге:

- Приехала к родственникам, узнала о субботнике и сразу же решила включиться, регулярно участвую в подобных акциях у себя в Питере.

Фото: Владимир КУЛИК

Такой порыв, правда, не у всех жильцов. Кто-то лишь созерцает из окна за происходящим, кто лишь полностью одобряет, но в стремлении помочь пока только «в процессе созревания», как объяснила моложавая бабушка Людмила, прогуливающая во дворе вместе с внуком.

За три часа работы волонтеры и жильцы домов (их набралось около двух десятков) покосили разросшуюся траву на детской площадке и в близлежащем сквере, обрезали ветки сухостоя, убрали мусор. Вышло аж 60 мешков – набили под завязку подъехавший трактор с прицепом. Помимо благодарности юные помощники получили и памятные сувениры.

Фото: Владимир КУЛИК

Аналогичный субботник (точнее воскресник), прошел на следующий день в 27 микрорайоне на улице Хорошавина. Фронт работ тот же – поросшая сорной травой детская площадка. А через пару часов, после покоса травы, уборки мусора, территория игровой площадки преобразилась, радуя глаз детишкам и взрослым. В акции также участвовали волонтеры «Милосердия» и полтора десятка жильцов-активистов.

- Вышла погулять с ребенком, а тут воскресник в разгаре. Как же пройти мимо, решила внести и свою лепту, - улыбаясь, поясняет жительница соседней многоэтажки Алена. – Раньше двор был неухоженный, а сейчас просто красота, я очень довольна!

Подобные «зеленые акции» от «Милосердия» проходят с весны. Благодаря им на придворовых территориях было высажено более 1100 новых саженцев лип и кленов. Рядом с подъездами установлено за счет средств Фонда 144 лавочки. До конца года по составленной вместе с жителями программе планируется высадить свыше 5000 новых саженцев туи, рябины, каштана, спиреи и сирени. А на обновленных городских клумбах появятся около 3000 цветов.

Фото: Владимир КУЛИК

- Мы приезжаем туда, где нас ждут, где жители готовы выйти и принять участие в благоустройстве своих дворов, - отмечает заместитель директора благотворительного фона «Милосердие» Яна Шафоростова. – Хорошо развивается волонтерское движение, растет и активность жителей, многие выходят на субботники с детьми. Дополнительный бонус здесь еще и в том, чтобы занять школьников в каникулярное время, привить любовь к экологии. Подобные «зеленые» акции, на проведение которых Фондом направлено с начала весны свыше 6 млн рублей, мы намерены проводить до конца года в каждый выходной – в зависимости от погодных условий и запросов жителей.