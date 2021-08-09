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Общество9 августа 2021 16:33

125 жильцов опасного дома в Липецке должны срочно выселиться до конца дня

К аварийному дому на Осеннем проезде подогнали грузовики для перевозки вещей
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Все жильцы пятиэтажки должны съехать до конца дня

Все жильцы пятиэтажки должны съехать до конца дня

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают экстренно расселять жильцов аварийного многоквартирного дома №2 по Осеннему проезду. Там в 2019 году прогнулись плиты перекрытия, тогда вводили режим ЧС, но людей переселять не спешили. После плиты подперли и режим ЧС сняли. Но необходимость расселения никуда не делась. Очередное обследование, в июле этого года, показало, критическое отклонение строительных конструкций. Это означало, что людей надо расселять срочно.

Всего по адресу в 60 квартирах прописаны 125 человек – все должны съехать до конца этого дня, 9 августа. Как сообщили в пресс-службе мэрии, жильцам помогают с грузчиками транспортом, чтобы те могли вывезти вещи как можно скорее. Ситуация опасная, дом может рухнуть в любой момент. Там уже перекрыли газ, как самый опасный ресурс, скоро отключат свет и воду.

16 собственников захотели получить жилье в маневренном фонде, восемь – выбрали аренду квартир с компенсацией затрат, владельцы еще 35 квартир переезжают в другое жилье или к родственникам.

– Пока не удалось связаться только с одним собственником, – сообщила заместитель председателя департамента ЖКХ Ирина Вербецкая.

Жители могут выбрать еще один вариант – взять деньги равные стоимости их жилплощади. Но пока за получением компенсации в департамент никто не обращался. Как только из аварийного дома все выедут, на подъезды поставят замки, рядом будет дежурить охрана, чтобы никто не попал внутрь, кроме собственников – по согласованию.

Общество: ВОПРОС ДНЯ