Фонд "Милосердие" поможет собрать детей в школу

Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, накануне Дня знаний поможет подготовиться к долгожданной встрече со школой детям, которые остались без попечения родителей, а также школьникам из малообеспеченных многодетных семей. На подготовку к новому учебному году фонд направил около 3,5 млн рублей.

Традиционная акция «Школьная страна» охватит более 500 воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области. Каждый из них получит кондитерские наборы и сувениры, а первоклассники - школьные принадлежности. 1 сентября сотрудники фонда и профкома предприятия доставят подарки в Грязинский детский дом, Центр помощи детям имени Эдуарда Белана, Центр помощи детям в селе Борино, школы – интернаты в поселке Дачный и Тербуны.

Другая благотворительная акция "День знаний" затронет учащихся более 20 липецких школ, а также сельских школ в районах области. К началу учебного года более 2000 школьников из многодетных малообеспеченных семей получат от фонда рюкзаки со школьными принадлежностями.

Программа «Детство» - одна из ключевых в работе фонда «Милосердие». Ее реализуют уже более двадцати лет. Средства по программе идут на поддержку детских учреждений и коллективов, в том числе детдомов и интернатов. Для детей приобретается одежда и обувь, спортивный инвентарь, развивающие игры и игрушки. Часть помощи направляют на обновление помещений, оснащение классов и создание более комфортных условий в детских садах и школах. В целом финансирование программы «Детство» с 1999 года превысило 350 млн рублей.