Партия «Новые люди» обеспокоена уровнем пожарной безопасности в липецком заповеднике

В Липецкой области горит 30 гектаров леса Воронежского природного биосферного заповедника. МЧС сообщает, что угрозы распространения огня на жилые дома нет – пожар низовой, горит лесная подстилка. Но жители области обеспокоены: они хорошо помнят, как жарким летом в 2010 году вспыхнули сильнейшие лесные пожары. Тогда за две недели сгорели тысячи гектаров лесов, десятки жилых домов. От огня пострадали 15 населенных пунктов, сотни людей лишились крова, погибли два человека.

Нынешнее лето тоже выдалось аномально жарким. К счастью, сейчас ситуация не настолько страшная, но никто не хочет повторения лета-2010. Наш регион и без того проблемный в плане экологии. А теперь в дополнение к выбросам заводов люди будут вынуждены дышать гарью.

Заместитель председателя природоохранного комитета Липецкого областного совета депутатов Андрей Кочеров напоминает:

- В экологическом рейтинге Липецкая область с каждым годом опускается все ниже. Мы должны бороться за зеленые легкие нашего региона! После страшных пожаров десятилетней давности в области был создан лесопожарный центр. Но на примере пожара в заповеднике мы видим, что надо выделять еще больше средств на мониторинг пожарной опасности в лесах, на закупку техники для тушения лесных пожаров.

Нехватка денег на защиту лесов – результат неправильного распределения финансирования, считают в партии «Новые люди». Сегодня большая часть налогов поступает в федеральный центр. Из-за этого регионам не хватает денег на социальные и экозащитные сферы. «Новые люди» предлагают изменить принцип формирования регионального бюджета – если оставлять больше денег на местах, власти регионов смогут выделить достаточно средств на защиту лесов.