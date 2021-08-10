Липецкая область первая в июльском рейтинге инвестиционной активности регионов

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Лидером в ежемесячном рейтинге авторитетного делового журнала «Инвест-Форсайт» за июль 2021 года с большим отрывом от второго места стала Липецкая область. Эксперты издания дают оценку на основе сообщений о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах по 10-балльной шкале. В 2020-м Липецкая область возглавляла рейтинг шесть раз.

«Мы ищем деловых партнеров, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории Липецкой области, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере».

В дайджест журнала за июль вошли 24 публикаций из региона. Наибольшее количество баллов приходится на рубрики «АПК» и «Строительство и недвижимость». Два сообщения за июль отмечены редакцией как «Лучшая инвестновость дня». Первое сообщение из рубрики «Промышленность» о том, что компания «Летс Трейд» запустила первую линию на предприятии по производству пищевых трубочек из влагостойкой бумаги. Стоимость реализации проекта – 124 млн рублей. Продукция сделана из биоразлагаемых материалов – решение для разумного использования возобновляемых природных ресурсов, сокращения использования пластика в пользу экологически чистых материалов.

Второе сообщение из рубрики «АПК». За первое полугодие 2021 года «Лебедяньмолоко» инвестировало в модернизацию производства более 200 млн рублей. Средства инвестированы преимущественно в приобретение оборудования польской компании Trepko S.A. Это мировой производитель упаковочных машин для пищевой промышленности, а также оборудования Alfa Laval Group – шведского производителя теплообменного, сепарационного и потокопроводящего оборудования для различных отраслей промышленности.

В Липецкой области стимулируется развитие малого и среднего бизнеса. С начала года субъекты малого и среднего предпринимательства области оформили 133 льготных займа на общую сумму около 231 млн рублей. Поддержка предоставляется Липецким областным фондом поддержки МСП. Сумма выданных фондом займов в текущем году увеличилась на 29,1 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Подведены итоги заседания конкурсной комиссии по отбору проектов для предоставления гранта «Агростартап». Его получателями стали 26 человек из 14 районов. В зависимости от стоимости проекта они получат от 1,2 до 3 млн рублей. На поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов из федерального и областного бюджетов в этом году направлено 45 млн рублей. Минимальная субсидия, которую получат победители, составит 3 миллиона 670 тысяч рублей, максимальная – 14 миллионов 700 тысяч.

На территории региона успешно работает и развивается особая экономическая зона «Липецк». Кроме того, администрация области активно привлекает федеральное финансирование для реализации важных инфраструктурных проектов. Так, российское Правительство направит на строительство обхода ОЭЗ 155 млн рублей. Вторая очередь Восточного обхода промышленной зоны Липецка поможет разгрузить трассы Липецк-Усмань и Липецк-Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с ОЭЗ. Кроме того, Липецкая область в числе первых российских регионов получит средства Фонда ЖКХ на замену лифтов. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования с применением механизма факторинга. Область получит более 18 млн рублей. Финансовая поддержка будет направлена на частичное возмещение средств кредитной организации, которая предоставит средства подрядным организациям за выполненные работы по замене лифтов по договору факторинга. С применением этого механизма будет произведена замена 51 лифта в 21 доме Липецка и Ельца.