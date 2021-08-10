Липецкие власти назвали фейком новость о строительстве полигона, куда хотят свозить отходы из Москвы и Европы

В администрации Липецкой области опровергли слух о строительстве мусорного полигона на границе с Задонским районом Фото: "КП" Архив

В соцсетях распространяют информацию о строительстве в Липецкой области мусорного полигона. В группах публикуют листовку, на которой написано, что на границе Липецкого и Задонского районов у железной дороги под отходы выделили более 100 га сельхозземли. Авторы утверждают, что полигон будет граничить с природным зоологическим заказником. А в 18 км от свалки - заповедник Галичья Гора.

В пресс-службе региональной администрации эту новость назвали фейком.

- Ни территориальная схема обращения с ТКО, ни проект территориального планирования Липецкой области не содержат объект размещения твёрдых коммунальных отходов в Задонском районе, - прокомментировали в пресс-службе. - Единственный объект в муниципалитете с советских времён – действующий полигон в деревне Затишье, его расширение не планируется. Все документы, подтверждающие эту информацию, находятся в открытом доступе.

В администрации также опровергли утверждение, что мусор будут привозить не только из Москвы, но и из Европы. Чиновники подчеркнули, что транспортирование отходов из других регионов исключено.

Судя по всему, авторы сообщения имели ввиду участок под селом Ивово рядом с железнодорожной станцией "Патриаршая". Напомним, местные жители еще зимой обратились в "КП-Липецк" - их напугали очередные слухи о строительстве мусорного полигона. Однако, в июле власти объявили, что свалки в том районе не будет.