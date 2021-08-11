Сотрудники правоохранительных органов рассказали энергетикам Липецкэнерго о способах защиты от дистанционных мошенничеств

Фото предоставлено Липецкэнерго

Об основных мерах предосторожности в связи с ростом числа противоправных деяний, совершаемых с использованием телефонной связи, информационных технологий и сети Интернет персоналу Липецкэнерго рассказала начальник штаба УМВД России по г. Липецку Виктория Ануфриева.

По ее словам, чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что наблюдаются подозрительные операции с денежными средствами на счете. Для того чтобы обезопасить сбережения, необходимо произвести ряд операций, а также сообщить все данные и коды из СМС-сообщений и назвать данные банковской карты. После того, как потерпевшие выполняют их указания, с банковских счетов списываются денежные средства.

С конкретными примерами интернет-мошеничества и мошенничеств с использованием устройств запоминающих пин-код пластиковой карты, а также голосовых идентификаторов персоналу Липецкэнерго рассказал старший оперуполномоченный отдела уголовного отдела по раскрытию мошенничеств и имущественных преступлений Николай Кудаев.

«Запомните, сотрудники банковских организаций сами никогда не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, а также не спрашивают номера карт и специальные коды. Если Вам поступил подобный звонок, не отвечайте ни на какие вопросы, а положите трубку и обратитесь в отделение своего банка или на телефон горячей линии, который указан на карте или официальном сайте организации», - подчеркнул он.

Представители правоохранительных органов призвали всех присутствующих быть бдительнее, проверять и уточнять информацию по своему счёту только при личном визите в банк или по телефону, который указан на обратной стороне карты.

В завершение встречи для персонала Липецкэнерго были переданы профилактические памятки и видеоролики с важной информацией, которая поможет уберечься от преступных посягательств.

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