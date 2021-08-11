НЛМК готовит праздничную программу к юбилею доменной печи «Россиянка»

Фото: пресс-служба НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат отметит юбилей одной из самых современных и производительных доменных печей в мире. Знаменитой «Россиянке» в августе исполняется 10 лет. Это первая доменная печь, построенная на постсоветском пространстве. Она стала эталоном технических и экологических решений в отрасли. В проектировании, строительстве и поставке оборудования участвовало около 40 российских и 30 иностранных организаций.

Торжественный пуск «Россиянки» состоялся 30 августа 2011 года. Эта дата стала днем рождения доменной печи. В этом году лучшим сотрудникам НЛМК вручат Благодарственные письма и памятные знаки - «10 лет доменной печи «Россиянка», которые были разработаны специально к юбилею. Ветеранам этого доменного участка направят поздравительные адреса, а в парке Металлургов откроется фотовыставка, посвященная истории доменной печи.

Юбилей «Россиянки» отпразднуют даже в небе. Липчане смогут увидеть над городом большой городской воздушный шар с юбилейной символикой.

В специальном разделе на корпоративном портале НЛМК сотрудники смогут поздравить коллег с юбилеем, проверить свои знания о ДП «Россиянка», оставить фото и видеопоздравление, а также принять участие в семейном конкурсе рисунков «Доменная печь глазами детей».

Информация о доменной печи №7 «Россиянка»

Производительность: 4,2 млн тонн чугуна в год.

Инвестиции в проект: более 43 млрд рублей.

Первый чугун: 2011 год.

«Россиянка» – ключевой проект Программы второго этапа технического перевооружения Группы НЛМК. Пуск комплекса доменной печи «Россиянка» и нового конвертера позволили увеличить мощности по производству стали в Липецке на 36%.

Весь технологический процесс построен с использованием наилучших доступных природоохранных и ресурсосберегающих технологий – высокоэффективных систем аспирации и замкнутого водооборотного цикла. Современные отечественные технические решения позволяют снизить валовые выбросы печи в атмосферу более чем в 200 раз по сравнению с существующими в отрасли доменными печами.

Доменный газ «Россиянки» используется как сырье для производства электроэнергии на утилизационной ТЭЦ мощностью 150 МВт.