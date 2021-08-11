Прибыль группы «Открытие» в первом полугодии увеличилась в 2,6 раза

Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» с начала 2021 года увеличились на 6%. Объем активов, генерирующих процентный доход, составляют 69% от них.

В структуре активов доля кредитного портфеля увеличилась с 46% до 49% , инвестиции в ценные бумаги составили 32% от совокупных активов группы.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 11%: портфель крупного корпоративного бизнеса вырос на 4%, с объемом выдач в 590 миллиардов рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 16% (81 миллиард), по частным клиентам - на 23% (166 миллиардов).

По итогам первых шести месяцев года банк «Открытие» вошел в топ-3 российских банков по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки, согласно данным ДОМ.РФ и Frank RG.

Рентабельность капитала (ROTE) за 6 месяцев 2021 года увеличилась до 18,9% с 8,3% за аналогичный период прошлого года благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов. Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 30 июня 14,5%.

ихаил Задорнов, президент – председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», комментирует:

- За 6 месяцев 2021 года группа «Открытие» получила чистую прибыль в размере 38 миллиардов рублей. Это стало рекордным полугодовым результатом за всю новую историю группы. Такие показатели достигнуты благодаря росту основного банковского бизнеса группы и стабильных банковских доходов, увеличившихся на 39% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В результате доля стабильных доходов в структуре доходов группы превысила 70%. Положительное влияние на результаты оказало снижение стоимости риска на фоне сохранения стабильного качества кредитного портфеля и высокого уровня покрытия портфеля резервами.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2021 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.