Многодетные семьи получили от "Милосердия" более 70 тонн продуктов

Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, отгрузил в различные районы Липецкой области более 70 тонн молочной продукции, фруктового и овощного пюре, соков. Детское питание для нуждающихся передается в рамках совместной с компанией «Прогресс» акции «Время добра».

Благодаря этой акции в течение двух лет востребованную помощь регулярно получают более 1400 малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также семей, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время подопечными «Милосердия» по всем программам поддержки семьи и детства являются свыше 1500 липецких семей, более половины из которых – многодетные. Благодаря поддержке фонда постоянную помощь получают около 3000 детей в Липецкой области.

Для малообеспеченных многодетных семей фонд организовал бесплатные обеды. В течение года около 200 жителей Липецка регулярно получают полноценное горячее питание в столового партнера – компании «Ротекс».

Ежегодно более 100 семей получают материальную помощь от фонда в связи с различными жизненными ситуациями. Часто эти средства идут на приобретение детской одежды и подготовку ребенка к школе. Кроме этого сладкие новогодние подарки от «Милосердия» постоянно выделяют для более 1500 детей из нуждающихся семей.