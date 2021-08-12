В День ВВС липецким летчикам вручили награды

В Липецке отпраздновали День ВВС Фото: Юлия КЛЮЕВА

12 августа в России празднуют День Военно-воздушных сил. В Липецке утром состоялось мероприятие у памятника авиаторам "Вы в небо ушли". Руководители города поздравили летчиков с праздником. А также с юбилейной датой - Липецкому авиацентру в этом году исполняется 80 лет.

- В истории Липецкого авиаполка немало ярких и героических страниц, примеров настоящего мужества самоотверженности и преданности долгу, - обратилась мэр Липецка Евгения Уваркина к собравшимся. - Здесь проходили службу тридцать три Героя Советского Союза и России. Пилотажная группа "Соколы России" признана одной из лучших в стране. И я от всего сердца благодарю наших лётчиков за доблесть и отвагу!

Также военнослужащих и ветеранов ВВС поздравили от лица администрации области и Липецкий областной Совет депутатов. Летчикам и работникам авиационной сферы вручили награды. Отличившимся присвоили новые звания. Затем к памятнику "Вы в небо ушли" возложили цветы, а память погибших почтили минутой молчания.