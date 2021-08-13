«Открытие» - лауреат премии World Economic Magazine Awards

Банк стал обладателем наград от World Economic Magazine Inc - одного из самых известных международных деловых изданий в финансовой сфере.

Президент – председатель правления банка Михаил Задорнов признан лучшим банковским CEO в России. Также «Открытие» стал победителем в номинациях «Лучший корпоративный банк России» и «Лучший цифровой банк России».

Организаторы World Economic Magazine Awards высоко оценили деятельность Михаила Задорнова на посту президента – председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Под его руководством банк не только закончил коронакризисный 2020 год с ростом всех ключевых показателей бизнеса, но и впервые вошел в топ-3 российских банков по размерам чистой прибыли.

Корпоративно-инвестиционный бизнес «Открытия» отмечен за лидирующие позиции в ряде сегментов рынка. Банк является одним из ведущих игроков на рынке эскроу-финансирования, маркет-мейкером по операциям с драгоценными металлами на Московской бирже и занимает 1-е место по обороту среди участников рынка драгоценных металлов, а также входит в топ-10 организаторов и андеррайтеров рублевых облигационных займов.

Как цифровой банк «Открытие» получил награду за успешное внедрение современных диджитальных технологий и сервисов. Розничные клиенты банка могут совершать более 90% всех видов операций через каналы дистанционного банковского обслуживания. 99% активных клиентов «Открытия» из числа предпринимателей используют интернет- и мобильный банк. Банк первым на рынке полностью роботизировал сопровождение новых клиентов сегмента МСБ. Кроме того, с помощью Big data банк «Открытие» прогнозирует вопросы по обслуживанию со стороны клиентов-предпринимателей и заранее предоставляет им нужную информацию.

Для своих корпоративных клиентов банк разработал новое ДБО – его архитектура позволяет оперативно создавать технологичные сервисы под потребности рынка, а также повысить скорость расчетов. А с помощью технологии Host-to-Host банк способен быстро экспортировать и импортировать большие объемы данных напрямую из учетных систем клиентов, централизовать управление остатками денежных средств и автоматически исполнять определенные виды поручений.