Команды «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стали призёрами корпоративного чемпионата профмастерства группы компаний «Россети»

Фото предоставлено Липецкэнерго

В командном зачете в компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» Алексей Юдин и Евгений Манцуров из филиала «Россети Центр и Приволжьe» - «Калугаэнерго» заняли 2-е место, а Максим Галкин и Анатолий Гольев из филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» - 3-е место.

В рамках данных соревнований в индивидуальном зачете 3-е место в компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» занял Владимир Комаров из филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

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