После взрыва в воронежской маршрутке в Липецке проверили автобусы

В Липецке проверили состояние общественного транспорта Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 13 августа, в Липецке провели внеочередную проверку технического состояния общественного транспорта. Причина тому - трагическое событие в Воронеже, где в маршрутке произошел взрыв.

Автобусы осмотрели сотрудники профильного департамента, представители управлений ГИБДД и автодорожного надзора. В первую очередь специалисты обращали внимание на техническое состояние подъезжающих машин: работу световых приборов, двигателя и звуковых сигналов. С помощью люфтомера проверили исправность рулевого управления.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, во время проверки нарушений не выявили. Замначальника отдела ГИБДД по городу Юрий Чернопазов отметил, что с начала года из 1 396 машин техосмотр прошли 1 124. Остальные автобусы не выпустили на дороги.

Напомним, что в собственности муниципальных и частных предприятий Липецка числятся 576 автобусов. Из них 182 работают на компримированном природном газе. Оборудование в таком транспорте проверяют специализированные организации. Они выдают сертификаты с заключением. На основании их ГИБДД допускает машины к эксплуатации. Также каждый автобус перед выходом на линию осматривает механик предприятия. Делает он это ежедневно.

Обнаружив какие-либо нарушения, связанные с эксплуатацией автобусов, можно сообщить об этом в департамент транспорта по телефонам 239-235 и 239-135. Либо написать в инстаграм - @deptrans48.