«Легкий старт» для начинающих предпринимателей Липецкой области - 600 тысяч рублей

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Прием заявок на получение гранта «Легкий старт» для начинающих предпринимателей, желающих открыть собственное дело, проходит в Липецкой области. Документы принимают до 14 сентября. Сумма гранта – до 600 тыс. рублей; размер затрат – до 90%.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».

Получить грант смогут те, кто не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в течение последних трех лет и после успешного прохождения конкурсного отбора зарегистрировался в качестве субъекта МСП. Также претендент на грант должен вести бизнес на территории Липецкой области по приоритетным направлениям деятельности.

Грант можно потратить на приобретение земельных участков, разработку проектной документации для строительства, на ремонт и переустройство, аренду (не более трех месяцев) производственных и складских зданий, помещений, на приобретение оборудования, мебели, материалов, инвентаря и другое. Результатом предоставления гранта должно стать создание не менее одного нового рабочего места в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя гранта.

По всем вопросам предоставления гранта обращаться по телефонам +7 (4742) 22-02-35, 22-71-35, 23-10-27 или по адресу электронной почты ed@admlr.lipetsk.ru. Подробная информация размещена на сайте Центра «Мой бизнес» Липецкой области.